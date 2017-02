Dans le cadre de la 21ème journée de Super League, le Lausanne-Sport aura la lourde tâche de défier le FC Bâle, leader du championnat, ce dimanche.

Pour les pensionnaires du Stade de la Pontaise, les jours se suivent et se ressemblent, match après match. Depuis le 2 octobre dernier face à Lugano, le LS ne s’est plus imposé en championnat.

Une vraie éternité pour les Bleus et Blancs, désespérément en quête de solutions. Parmi elles, la possibilité d’inverser les postes de Benjamin Kololli et Musa Araz. Gaucher et milieu de formation, le deuxième cité pourrait évoluer sur le flanc droit face à Bâle.

Quel que soit le poste occupé par chacun, les Lausannois doivent retrouver la folie et l’insouciance qui leur avaient permis d’atteindre la deuxième place de Super League. Malgré cette série actuelle de mauvais résultats, Fabio Celestini estime que son équipe a progressé dans certains domaines du jeu.

Et si une équipe sait à quoi s’attendre face au Lausanne-Sport, c’est bien le FC Bâle. Les hommes d’Urs Fischer, qui comptent 15 points d’avance sur les deuxièmes, les Young Boys de Berne, ont effet souffert face au club vaudois cette saison.

Lors des deux premières rencontres les ayant opposé, les Rhénans avaient à chaque fois concédé l’ouverture du score avant d’arracher la victoire dans le temps additionnel.

Pour rappel, le LS a perdu sa septième place au classement au détriment de Lugano et compte toujours deux points d’avance sur Vaduz, dernier de Super League.