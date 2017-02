Parti le 6 novembre dernier des Sables d’Olonne, le navigateur genevois a effectué son tour du Monde en solitaire et sans escale en 105 jours!

Tout le monde attendait son arrivée ! Alan Roura a enfin fini son Vendée Globe! Le marin genevois a franchi la ligne d’arrivée en douzième position, lundi matin à 9h12’32 » aux Sables d’Olonne. Il a passé 105 jours 20 heures 10 minutes et 32 secondes en mer en solitaire sans escale ni assistance. Plus jeune marin à avoir participé à cette course autour du monde, il aura bouclé son parcours moins d’une semaine avant son vingt-quatrième anniversaire.

Tout ça, au terme d’un qui périple s’est déroulé comme il l’avait imaginé avant de prendre le départ.

Photo: © Christophe Breschi; Breschi-photo-video.com