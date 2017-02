En remportant la totalité de l’enjeu lors des deux derniers matches de la saison régulière, Genève-Servette serait certain de terminer cinquième de LNA. Un classement qui lui permettrait d’affronter le Lausanne HC en quarts de finale des play-offs.

Plus que deux matches avant la fin de la saison régulière! Actuellement cinquièmes au classement, les Aigles ont les moyens de conserver leur rang. Avec un objectif clairement avoué: affronter les Lions de Malley (quatrièmes) en quarts de finale des play-offs

Une seule condition pour y parvenir: gagner deux fois dans le temps réglementaire. Et ils devront commencer par le faire vendredi soir à Berne contre le leader du championnat, avant de recevoir Kloten samedi (19h45) aux Vernets. Plus facile à dire qu’à faire, mais les Servettiens sont prêts à relever le défi à l’image de Romain Loeffel, l’un des piliers de leur défense.

Photo: © Clara Salama (GSHC/archives).