Fort des neuf points récoltés lors des trois premiers matches de l’année, Servette veut progresser dans tous les compartiments du jeu également. L’apport du demi défensif colombien Fabry (qualifié pour jouer contre Le Mont) devrait stabiliser l’ensemble.

Trois matches, trois victoires et pourtant ça ne suffit pas ! Les Grenats veulent aller encore plus loin. Dans le but de franchir un palier et surtout dans l’optique de la saison prochaine. La venue du Mont sur Lausanne lundi (19h45) à la Praille doit permettre aux joueurs de Meho Kodro (troisièmes de Challenge League avant ce match) de franchir un nouveau cap en gommant notamment les erreurs commises contre Schaffhouse.

Photo: © Augusto Tomassetti/Geneva Sports & Events Picture (archives).