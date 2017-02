Les températures printanières de ces derniers jours vous ont peut-être donné envie de ressortir vos baskets.

En ce dernier jour de février, c’est aussi le moment de commencer des plans d’entraînements pour ceux qui ont prévu de faire un 10 km, un semi-marathon ou un marathon dans quelques semaines.

Mais si l’on ne fait pas ou plus de sport régulièrement: attention. Cette reprise d’activité doit se faire dans les règles.

Explications avec le Docteur Maximilian Schindler, médecin à l’unité d’orthopédie et de traumatologie du sport aux HUG :

Si on ne respecte pas cette progression, on augmente le risque de blessures. Et côté alimentation, faut-il changer ses habitudes ? Le Docteur Maximilian Schindler :

Enfin derniers conseils : avoir une bonne paire de baskets, faites-vous conseiller par un spécialiste. Et le mieux c’est aussi de courir avec un club de course à pied qui vous aidera et vous motivera.