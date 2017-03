Après quatre matchs joués en 2017, le Lausanne-Sport espère enfin décrocher un succès. Pourquoi pas ce samedi face à l’adversaire contre lequel il s’était imposé pour la dernière fois : Lugano.

2 octobre 2016, les joueurs lausannois sont sur leur nuage après leur large succès acquis 4 à 1 contre Lugano. L’équipe, fraichement promue dans l’élite, enchaine les performances au point de figurer au deuxième rang du championnat suisse.

Cinq mois jour pour jour plus tard, le bilan est plus qu’inquiétant : deux petits points récoltés seulement en douze rencontres et une dangereuse neuvième et avant-dernière place au classement.

Pire encore, les Bleus et Blancs ne comptent qu’un point d’avance sur le reléguable, le FC Vaduz. Pourtant, le coach Fabio Celestini ne met pas cette série négative sur le compte de la panne de confiance pour expliquer les récents résultats.

En plus de jouer leur jeu, les pensionnaires du Stade de la Pontaise devront faire preuve de hargne pour décrocher à nouveau un succès.

Si l’ambiance du vestiaire est toujours la même et reste un moteur du groupe, le refus permanent de la défaite et la détermination dans les moments-clés font encore cruellement défaut.

Au classement de Super League, Lugano figure à la sixième place et comptent six points d’avance sur Lausanne.