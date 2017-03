En cause : le mauvais état de la pelouse, dont nos confrères du GHI se sont fait l’écho ce mercredi.

Le gazon a été posé l’été dernier, il est composé de pelouse synthétique et naturelle, et demande des soins particuliers, ce qui n’a pas été fait correctement, et les conditions hivernales n’ont rien arrangé.

Par conséquent, les accès aux clubs de rugby et de foot se font de manière limitée. Le rugby particulièrement. Si le SRC est interdit de stade de Genève jusqu’à fin mars, c’est parce qu’une rencontre de foot doit se tenir le 25 (mars).

Une pilule difficile à avaler pour Marc Bouchet, le président du Servette Rugby Club:

Le club a trois rencontres à jouer à domicile en mars. Il doit maintenant trouver des solutions. Quelle est la réponse de Laurent Moutinot, le président de la Fondation du Stade :