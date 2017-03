Demain soir à la patinoire de Malley, le Lausanne Hockey Club reçoit le HC Davos pour l’acte de 1 des quarts de finale des playoffs. Pour des raisons de droits télévisuels, la rencontre débutera à 20h15.

Malley prêt à vibrer pour ses derniers playoffs. Après avoir disputé le tour contre la relégation la saison dernière, les Lions ont été métamorphosés après l’arrivée de leur nouveau coach Dan Ratushny.

Offensif, attrayant, le LHC a tout simplement élevé le niveau de son jeu pour accrocher la quatrième place du classement de Ligue Nationale A. Une chose est sûre, les Vaudois sont ambitieux pour la suite de la saison. Joël Genazzi, défenseur de l’équipe.

La quatrième place obtenue est évidemment un gros avantage pour les Lausannois qui joueront du coup une fois de plus devant leurs fervents supporters.

Dans tous les cas, le spectacle devrait être au rendez-vous durant cette série qui opposera deux formations au style de jeu similaire.

La jouerie lausannoise et l’art du contre de Davos annoncent d’ores et déjà des duels explosifs.

Cette semaine, les Rouges et Blancs ont pris le temps d’étudier d’un peu plus près leurs adversaires et leurs attaques parfois dévastatrices. Dan Ratushny, le coach canadien de Lausanne est prêt pour ces playoffs.