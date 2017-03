Genève-Servette devra se montrer plus efficace en power play pour égaliser dans la série face à Zoug mardi soir (20h15) aux Vernets.

Comme prévu, la série entre Genève-Servette et Zoug est des plus indécises. Car si les joueurs de Suisse centrale mène (1-0) depuis leur victoire 3-2 après prolongation samedi soir, ils n’ont dû leur succès qu’à quelques détails qui ont fait basculer le match en leur faveur. Deux pénalités ont en effet offert à l’ancien gardien servettien Tobias Stefan et à ses actuels coéquipiers la possibilité d’égaliser à quelques secondes de la fin du temps réglementaire puis de marquer le but décisif au cours de « overtime ». Alors forcement cette défaite suscite bien des regrets du côté des Aigles.

Marquer en supériorité numérique

Au cours du deuxième acte, les Aigles devront être plus efficace offensive: aucun but jusqu’ici 5 contre 4 alors que Zoug a scoré à deux reprises en supériorité numérique. Que devront-ils changer pour basculer le match en leur faveur mardi soir ?

Les Aigles devront donc faire preuve de plus d’efficacité offensive et pas seulement dans les situations spéciales. Capitaine-assistant, Kevin Romy devra mener la charge. Mais le fer de lance grenat ne rejoue que depuis quelques semaines après une longue absence pour blessure. Les automatismes avec ses coéquipiers pourraient-ils en souffrir ? L’attaquant servettien n’est pas de cet avis.