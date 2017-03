Ce soir pour le Lausanne HC, la victoire sera quasi-impérative à la patinoire de Malley si le club vaudois entend poursuivre l’aventure dans ces playoffs du championnat suisse 2016-2017.

Troisième match à haut risque pour les hommes de Dan Ratushny. Après avoir vu Davos retourner le premier acte de 3-0 à 3-5 samedi passé, le LHC a été à nouveau battu de justesse mardi sur le score de 2 buts à 1.

Malgré une bonne prestation lors de ce second duel, le constat est le même : les Vaudois n’ont bientôt plus de joker et devront impérativement obtenir un résultat positif ce jeudi pour enfin entrer pleinement dans leurs playoffs. Mercredi, dans les travées de Malley, un homme croyait en tout cas dur comme fer à la réaction de son équipe : le capitaine John Gobbi.

L’expérimenté défenseur de 35 ans connaît bien la particularité de ces séries de playoffs. Le rythme soutenu de ces rencontres permet de rapidement oublier la déception de la défaite.

Le prochain match, c’est justement ce jeudi soir dans l’antre des Lions. Les derniers ajustements ont pu être effectués et le LHC compte bien entendu sur le fervent public de Malley pour donner de la voix.

Pour rappel, il s’agit d’autant plus des derniers playoffs dans le Chaudron avant le changement de patinoire.

Et du côté de l’infirmerie lausannoise, le défenseur Valentin Borlat pourrait manquer l’acte trois suite à une blessure subie au haut du corps lors du deuxième affrontement face aux Davosiens. L’Américain Eric Walsky est lui toujours absent pour une durée indéterminée.

Lausanne-Davos acte 3, coup d’envoi ce jeudi soir à Malley à 19h45.

