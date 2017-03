Dans le cadre de la dernière journée du championnat suisse, les hommes de Randoald Dessarzin affrontent Monthey ce samedi, à la Vallée de la Jeunesse.

Lausanne ne se fait plus d’illusions. La qualification directe pour les playoffs n’étant plus possible, Lausanne devra passer par un tour intermédiaire pour accéder à cette deuxième partie de saison menant au titre final.

Dans les rangs vaudois, les leaders sont attendus au tournant, parmi lesquels Lucas Pythoud, 23 ans. Le meneur de jeu vit sa première saison dans l’élite du basket helvétique et a su se faire sa place match après match.

Le Lausannois profite également du contact quotidien de joueurs étrangers pour progresser, notamment auprès des Américains de l’équipe.

Le top-scorer Carl Cochran ou l’ailier Anton Wilson ont en effet contribué au développement du jeu de Lucas Pythoud sur le parquet, à l’entrainement, comme en match.

Le prochain adversaire du BBC Lausanne, c’est Monthey. Futur finaliste de la Coupe de Suisse et dauphin de Fribourg Olympic en championnat, le club valaisan est bien entendu le favori de cette rencontre.

Cependant, les Vaudois veulent croire en leur chance devant leur public samedi. Peter Rothrock, entraineur adjoint de Lausanne.

Samedi, l’effectif de Randoald Dessarzin sera presque au complet. Blessé, seul l’arrière Mathieu Engondo manquera à l’appel. Lausanne contre Monthey, coup d’envoi samedi 17h30 à la Vallée de la Jeunesse.