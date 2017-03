Forts de leurs six victoires consécutives, les Grenats tenteront de rester invaincus face aux joueurs de Marco Schällibaum…

Six succès de suite, plus deux blanchissages ont permis aux joueurs de Meho Kodro de faire le plein de confiance. Mais le match de dimanche au Stade du Brügglifeld s’annonce peut-être plus difficile que les précédents, surtout avec la suspension du défenseur central Liassine Cadamuro (averti contre Wil une semaine plus tôt). Le point avec le gardien Jeremy Frick.

Photo: © Augusto Tomassetti (Geneva Sports & Events Picture/archives)