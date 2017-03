A deux jours de son match qui l’opposera à la Lettonie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, le sélectionneur Vladimir Petkovic dispose d’un effectif dont chaque membre est presque à 100% physiquement.

L’équipe de Suisse pourra-t-elle compter sur Xherdan Shaqiri samedi contre la Lettonie ? Poursuivi par des blessures au mollet, l’ailier droit de Stoke City n’a plus remis les pieds sur le terrain depuis le 21 janvier, c’était lors d’un match face à Manchester United en championnat d’Angleterre.

Malgré ce manque de compétition, Shaqiri a été convoqué par son sélectionneur Vladimir Petkovic pour cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Prise de risque trop importante ? La réponse de l’entraineur.

Les Suisses séjournent actuellement à Lausanne pour parfaire leur préparation et la confiance semble être bien présente. Et ce malgré l’absence des attaquants Embolo et Derdiyok, tous deux blessés. Ecoutez le milieu de terrain de Bologne, Blerim Dzemaili.

Blerim Dzemaili, un joueur très en forme ces derniers temps. Auteur de 8 buts cette saison, dont un doublé le week-end dernier en Serie A italienne, l’international de 30 ans espère apporter son expérience et rééditer ses performances avec la Nati.

A noter encore le retour au jeu de Valon Behrami et Roman Bürki. Les deux hommes, de retour de blessure, se sont entrainés normalement avec leurs coéquipiers depuis mercredi.

Samedi, le coup d’envoi de ce match entre la Suisse et la Lettonie sera donné à 18h à la Praille de Genève.