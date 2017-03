Vainqueurs de la Lettonie (1-0), les « Rouges » ont souffert avant de faire vibrer les 25’000 spectateurs présents. Les Helvètes ont jusqu’ici gagné tous les matches officiels joués sur le gazon de la Praille.

L’Equipe de Suisse a poursuivi sur sa lancée samedi soir, grâce à une victoire sur la Lettonie (1-0). C’est le remplaçant Josip Drmić qui a inscrit l’unique but de la partie au milieu de la seconde mi-temps sur le premier ballon qu’il a touché, quelques 90 secondes après son entrée en jeu…

Une victoire extrêmement importante pour les Helvètes qui – cerise sur le gâteau – établissent un record historique : cinq victoires de suite dans une campagne qualificative. Ce match a aussi été l’occasion d’un véritable succès populaire. Mais les joueurs de Vladimir Petkovic ont peiné en première mi-temps, avant d’accélérer en seconde période et de remporter la totalité de l’enjeu. Quels ont été les mots utilisés par le coach national à la mi-temps pour que son équipe élevé le niveau de son jeu après le thé ?

Le Genevois Jacques-François Moubandje, latéral gauche, nous en dit plus.

Et ce genre de matches est très difficile à gérer pour un gardien. Peu d’occasions de se mettre en évidence, mais parfois des interventions décisives à faire. Comment gérer une telle situation ? La réponse de Yann Sommer, portier de l’Equipe de Suisse.

Stade pas plein, mais presque

Le Stade de Genève n’a pas fait le plein, certes, mais 25’000 supporters enthousiastes avaient occupé les 27’500 places disponibles dans l’enceinte de la Praille samedi soir. Johan Djourou, le défenseur central genevois, était ravi.

Plus globalement, le séjour sur les bords du Léman a été très apprécié par la sélection helvétique, comme le confirme Peter Gillieron président de l’Association Suisse de Football.

Au classement du Groupe B, les Helvètes sont toujours en tête. Ils conservent trois points d’avance sur le Portugal, vainqueur de la Hongrie (3-0) samedi soir à Lisbonne.