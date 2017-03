A force de vaincre, l’Equipe de Suisse commence à convaincre! Mais le grand nombre d’occasions ratés samedi soir contre la Lettonie incite l’encadrement helvétique à mener une réflexion en profondeur.

Cinq matches, quinze points ! Tel est le bilan à mi-parcours pour l’Equipe de Suisse dans le Tour Préliminaire de la Coupe du Monde. Vainqueurs de la Lettonie (1-0) samedi au Stade de Genève, les « Rouges » de Vladimir Petković n’ont pas égaré le moindre point sur le chemin qui mène à la phase finale en Russie dans un peu plus d’un an.

Un bémol : la stérilité offensive helvétique. Cette difficulté à faire trembler les filets adverses suscite bien des questions. En tête de leur groupe qualificatif, les Helvètes restent sous la menace du Portugal. Vainqueurs de la Hongrie (3-0) samedi soir à Lisbonne, les Lusitaniens comptent certes trois points de retard, mais ils ont marqué deux fois plus de buts (ou presque) que leurs adversaires directs: 19 pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers contre 10 aux Suisses.

Johan Djourou, le défenseur central genevois, préfère voir le verre à moitié plein.

Prendre en compte tous les paramètres

Reste que le manque de temps de jeu de certains joueurs-clés de l’équipe nationale dans leurs championnats semble les avoir souvent privés de la fraction de seconde d’avance nécessaire pour se retrouver en position plus favorable. Une situation face à laquelle Vladimir Petković se pose des questions, sans toutefois tirer des conclusions hâtives.

Le prochain rendez-vous pour l’Equipe de Suisse sera un match amical…

Les Helvètes recevront la Biélorussie le jeudi 1 juin à Neuchâtel. Nonante minutes sur le terrain synthétique du Stade de la Maladière leur permettra de mieux se préparer pour leur déplacement du vendredi 9 juin aux îles Féroé où ils disputeront leur sixième match qualificatif en vue de la Coupe du Monde en Russie sur un gazon artificiel.