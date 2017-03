Mise sur pied par les organisateurs du triathlon et du marathon, la première édition de cette toute nouvelle course traversera cinq communes tout en proposant un parcours plus accidenté que les courses d’une distance analogue du canton…

Les 20 km de Genève traverseront cinq communes au total: Pregny-Chambésy, le Grand-Saconnex, Bellevue, ainsi que Genthod, en partant de la Ville avec départ et arrivée au quai du Mont-Blanc. Sa première édition se courra le 29 octobre prochain. Mise sur pied par les organisateurs du marathon et du triathlon de Genève, ce nouveau rendez-vous a pour but de combler une lacune dans le calendrier des courses populaires genevoises, comme l’explique Benjamin Chandelier, directeur de la manifestation.

Etant donné le succès croissant de la course à pied dans nos régions, cette nouvelle épreuve est bienvenue, selon Sybille Bonvin, directrice du Service des Sports de la Ville de Genève.

D’une distance analogue au demi de Jussy ou au semi-marathon de Genève, ce tracé des 20km est plus accidenté, donc plus exigeant. François Salamun, responsable du parcours du marathon.