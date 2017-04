L’inusable Bâlois (36 ans en août prochain) a encore triomphé de tous les obstacles remporter son deuxième Masters 1000 de l’année en plus de sa victoire à l’Open d’Australie.

Après l’Australie et Indian Wells, Miami!

Roger Federer a battu Rafael Nadal en deux sets 6-3 6-4 dimanche soir en Floride. Il a fait valoir sa virtuosité pour remporter son troisième titre depuis le début de l’année… Au cours de cette finale qui a duré une heure et 35 minutes, il a réussi deux fois plus de coups gagnants que son adversaire (29 pour le Bâlois contre 15 pour l’Espagnol…). Et pourtant, cette victoire a été plus difficile remporter que ne l’indique le score.

Notre envoyée spéciale à Miami, Helen Scott Smith a recueillis les impressions du vainqueur juste après la rencontre.