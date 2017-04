Dimanche après-midi au Stade de la Pontaise, le Lausanne-Sport a concédé un match nul face à GC sur le score de 0 à 0. Les Vaudois auraient sans doute mérité mieux devant leur public.

Un point et c’est tout… ou presque. Dominatrice dans le jeu, la formation lémanique peut tirer plusieurs éléments positifs de cette rencontre. A la neuvième minute, Nassim Ben Khalifa a bien cru ouvrir la marque lorsqu’il asséna un coup de tête aux cinq mètres. Mais le portier zurichois Joël Mall réussissait alors un magnifique arrêt réflexe.

En deuxième période, Lausanne gardait la main mise sur le match, sans réussir à faire la différence. La réaction du milieu de terrain Alexandre Pasche.

Le jeu défensif du nouveau dispositif en 4-3-3 a à nouveau porté ses fruits, les visiteurs ne se créant en effet aucune occasion de but dangereuse. Il s’agit du troisième match consécutif durant lequel les filets du LS ne tremble pas.

Cependant, un nouveau défi attend à présent les Vaudois. Si la sérénité défensive a été retrouvée, il faudra savoir se montrer plus tranchants, efficaces et inspirés devant les buts adverses.

Au classement de Super League, Lausanne figure toujours au huitième rang et possède 24 points tout comme son poursuivant et adversaire du jour GC. S’étant incliné dans le même temps contre les Young Boys de Berne, le dixième et dernier Vaduz compte désormais deux points de retard sur le LS.