Près de 5000 personnes sont attendues samedi à l’Arena pour les finales de Coupe de Suisse ! Les technologies les plus récentes leur permettront de mieux suivre les rencontres opposant Elfic Fribourg à Winterthour (15h) et les Lions de Genève à Monthey (18h).

Une manifestation où tous les équipements nécessaires n’ont été installés que quelques heures avant le match, en raison du concert du rappeur français Soprano vendredi soir. Mais ce déménagement est aussi l’occasion d’offrir au public présent les technologies les plus récentes pour suivre le match d’encore plus près. Le président de l’association cantonale genevoise, Carmelo Laganà, en détaille les aspects les plus marquants.

Ces écrans sont disposés de façon optimale tout autour de la surface de jeu…

Le public sera gâté, les joueurs devraient l’être aussi. Mais aucune des deux équipes n’a pu s’entraîner sur ce tout nouveau terrain durant les jours précédant la finale: elles découvrent donc la surface de jeu le jour du match.

Une saison en demi-teinte

Pour les basketteurs du Grand-Saconnex, c’est le premier temps fort d’une saison jusqu’ici en demi-teinte. Actuellement quatrièmes de Ligue Nationale, ils ont connu un parcours en dents de scie. Mais ils retrouvent peu à peu leur meilleur niveau… Ainsi, après deux défaites consécutives, les joueurs de Jean-Marc Jaumin ont remporté une victoire convaincante samedi dernier à Neuchâtel. Et le fait d’avoir eu autant de difficultés à surmonter peut avoir du bon si on en croit Imad Fattal, président des Lions.

La plupart des joueurs-cadres sont de retour depuis quelques temps, mais le capitaine Steve Louissaint ne s’est pas entraîné avec la même intensité que ses coéquipiers durant la semaine. L’état de forme des Lions est cependant globalement bon avant ce rendez-vous qui constitue une revanche après la défaite subie le 4 février à Montreux (87-99) en demi-finales de la Coupe de la Ligue face aux Sangliers bas-valaisans.

Les atouts des Lions

Ce succès en déplacement sur Union Neuchâtel (78-74) doit beaucoup au retour de plusieurs joueurs-cadres. Un avantage certes, mais les Lions ne pourront tirer qu’un avantage limité de cette situation. L’entraîneur Jean-Marc Jaumin en est bien conscient.

Même si tout ne parle pas en faveur des Lions, ces derniers auront bien des atouts à faire valoir lors de cette finale ! Ancien joueur de LNA, Imad Fattal connaît bien les périodes précédant un grand rendez-vous.

Photo: © Jonathan Picard tous droits réservés par Swiss Basketball