L’édition du Tour de Romandie édition 2017 se déroulera du 25 au 30 avril. Le peloton s’élancera d’Aigle.

Les coureurs passeront notamment par Champéry, Bulle, Payerne et Leysin, avant le final à Lausanne le 30 avril. Triple vainqueur du Tour de France, Chris Froome espère bien accrocher la course romande une troisième fois à son palmarès. D’autres grands noms seront sur la ligne de départ, comme Richie Porte et Tejay van Garderen.

Et pour 2017, le Tour de Romandie va appliquer la même recette que les années précédentes. Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie:

Parmi les Suisses, Stefan Küng et le Vaudois Danilo Wyss seront également de la partie.

Le Tour de Romandie se terminera par un contre-la-montre le 30 avril à Lausanne. Une étape qui réjouit Richard Chassot:

Plus d’infos sur tdr.ch