Les 20 km de Lausanne vont se courir sous le soleil et la bise. La course populaire se tiendra le week-end du 22-23 avril, à nouveau sur deux jours. Samedi auront lieu les courses des 2 et 4 km. Dimanche, les épreuves des 10 et 20 km.

27’124 coureurs sont inscrits pour les différents parcours cette année alors même que l’évènement tombe pendant les vacances scolaires. C’est le deuxième meilleure total de l’histoire de la course. Nouveauté pour cette édition 2017, le départ des 10 et 20 km sera légèrement déplacé. Patrice Iseli, président du comité d’organisation des 20km de Lausanne

Si la course est avant tout populaire, de grands noms sont également attendus. Du côté du 20km femmes, Laura Hrebec (SUI), 3e en 2016, aura fort à faire face à Direbe Hallemu (ETH), 2e l’an dernier. Sur le 20km hommes, le triomphateur de 2015 Temesgen Daba (ETH) sera de retour face au vainqueur sortant Sisay Tola Yazem (ETH). Les 10km hommes seront aussi relevés avec les lauréats des 6 dernières éditions.

À part un départ légèrement décalé, le parcours est toujours le même pour les épreuves des 10 et 20km… et il n’est pas forcément évident. Michel Herren, expert en athlétisme

Samedi les premiers départs seront donnés à 09h depuis le stade Samaranch. Dimanche, les 20km partiront dès 09h30. Les 10km s’élanceront à partir de 12h15. Informations sur www.20km.ch