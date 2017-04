Invaincus depuis le début du second tour, les joueurs de Meho Kodro ont trouvé leur maître samedi soir à la Praille; Winterthur qui compte pas moins de quatre anciens joueurs grenats dans ses rangs l’a emporté (3-2).

L’invincibilité de Servette aura finalement duré dix matches: huit victoires et deux résultats nuls depuis le 6 février (venus s’ajouter aux trois résultats positifs à la fin de l’automne dernier). D’incroyables statistiques pour l’entraîneur grenat et ses joueurs censés, avant tout, préparer la saison prochaine! Et ce qui devait arriver a fini par se produire: samedi soir, un grain de sable a quelque peu déréglé la machine si bien huilée depuis deux mois et demis. Sans oublier que les talentueux joueurs du FC Winterthour – équipe menacée de relégation – ont posé bien des problèmes aux Servettiens.

Les attaquant visiteurs ont posé bien des problèmes à l’arrière-garde du SFC samedi soir.

« Le véritable travail commence maintenant »

Du côté des dirigeants, on prenait la situation avec philosophie. Pour le president Didier Fischer, joueurs et membres de l’encadrement peuvent tirer des leçons très salutaires de ce revers.

A noter que l’entraîneur Meho Kodro a tenu à nuancer quelque peu les propos de son président. Pour le mentor servettien, le « travail a déjà commencé » au début du second tour et ce résultat négatif donne « simplement davantage d’informations » pour poursuivre le « processus » de construction de l’équipe appelé à jouer les premiers rôles en Challenge League la saison prochaine.

Photo: © Augusto Tomassetti (Geneva Sport & Event Pictures).