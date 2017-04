En cyclisme, plus que quelques heures avant le lancement du Tour de Romandie. Le prologue se dispute ce mardi après-midi à Aigle, capitale mondiale du cyclisme.

« Pour une fois, le monde du cyclisme connait l’endroit où se déroule mon prologue». La phrase est signée, sourire en coin, Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie. On écoute le président du comité d’organisation de ce prologue Grégory Devaud.

Au niveau du parcours de ce prologue, pas de round d’observation. ça démarre très vite et très fort, comme le détaille Richard Chassot.

Ce prologue permettra en tout cas d’y voir un peu plus clair sur la forme du moment des différents favoris : Chris Froome, évidemment, mais également les deux coureurs de la BMC Tejay Van Garderen et Richie Porte. Et à en croire ce dernier, l’équipe américano- suisse n’a pas encore définit lequel sera leader. Richie Porte.

Des propos recueillis et traduits par notre envoyé spécial sur la boucle romande Justin Grept. Premier départ du Prologue, c’est tout à l’heure, à 14h53.