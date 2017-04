En quarts de finale de la compétition, le BBC Lausanne défiera son voisin valaisan, Monthey. Le premier acte de cette opposition aura lieu ce vendredi.

Les playoffs de basket-ball démarrent. Septième du championnat de Suisse, le BBC Lausanne défiera Monthey en quarts de finale.

Le BBC Lausanne, équipe néo-promue en Ligue Nationale A dont les joueurs se sont très vite compris sur et en dehors du terrain. Et ce, malgré un début de saison délicat et les problèmes financiers rencontrés par les dirigeants début 2017. L’avis du coach Randoald Dessarzin.

Le BBC Lausanne n’a pas hérité de l’adversaire le plus abordable pour les quarts de finale. Monthey, finaliste de la Coupe de Suisse cette année et victorieux en Super Coupe, fait évidemment figure de favori dans cette confrontation.

Randoald Dessarzin, lui, veut bien entendu croire en un exploit, d’autant que son équipe est déjà parvenue à battre Monthey en championnat cette saison.

Ces playoffs se disputent au meilleur des cinq matchs. L’acte 1 entre Lausanne et Monthey aura lieu vendredi en Valais à 19h30.