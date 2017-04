Vainqueurs de la Coupe de Suisse voilà trois semaines à l’Arena, les Lions se lancent à la chasse d’un nouveau trophée et ils semblent avoir retrouvé tout leur mordant pour le début des play-offs.

C’est parti pour les play-offs! Les quarts de finale se jouent dès samedi (17h30) à la Salle du Pommier pour les les Lions de Genève… Quatrièmes au terme de la saison régulière, ils retrouvent Union Neuchâtel pour une série au meilleur des cinq matches, une équipe où évoluent trois anciens basketteurs du Grand-Saconnex (Brown, James et Ramseier). Pas forcement l’adversaire rêvé pour les Lions, mais leur entraîneur s’accommode fort bien de cette situation.

Et les Lions de Genève sont dans les meilleures dispositions au moment d’entamer ces play-offs. Plus aucun joueur blessé ou presque. Même le capitaine Steve Louissaint est rétabli. Il n’en faut pas plus pour que l’équipe retrouve ses automatismes et l’indispensable confiance qui permet d’aligner les performances de haut niveau. Leur récent succès sur les Starwings (110-88 après prolongation) voilà une semaine a permis au mentor des Lions de tirer des enseignements très positifs de cette répétition générale: cinq d’entre eux (Kovac, M.Mladjan, Braswell, A.Ballard et Williams) ont effet inscrit quinze points et plus.

Quoiqu’il en soit, cette série promet des duels très indécis. Alors qu’est-ce qui va faire pencher la balance ? La réponse du coach est sans ambiguïté!

Photo: © Jonathan Picard tous droits réservés par Swiss Basketball