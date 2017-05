Battus pour Winterthour (2-3) le 22 mars à la Praille, les Servettiens veulent renouer avec la victoire lundi soir à Schaffhouse. Mais ils auront aussi l’occasion de se tester contre un adversaire qui se montrera certainement aussi ambitieux que le SFC la saison prochaine…

Ravis d’avoir obtenu la licence en première instance pour évoluer en Challenge League la saison prochaine, Servette se déplace lundi soir (19h45) à Schaffhouse. Un véritable test pour les Grenats qui visent un retour rapide dans l’élite: les joueurs de Murat Yakin obtiennent de très bons résultats depuis le début du second tour.

Présentation avec Bojan Dimic, l’assistant de l’entraîneur Meho Kodro.

Toujours troisièmes de Challenge League, les joueurs de Meho Kodro l’ont emporté de justesse 3-2 face aux « jaunes et noirs » le 19 février à la Praille. Pour remporter une nouvelle victoire sur le gazon artificiel du Lipo Park, ils devront freiner les attaquants adverses, parmi lesquels on trouve un certain Steven Lang qui a porté le maillot grenat au cours de la saison 12-13.

Et le onze « jaune et noir » se profile déjà comme un adversaire direct potentiel pour Servette dans la lutte pour les premières places la saison prochaine.

Entraînements à Florimont

Par ailleurs, le match Schaffhouse – Servette se jouera sur un terrain synthétique. Les joueurs de Meho Kodro se sont donc entraînés sur une surface de jeu semblable dimanche. Une nécessité pour Jeremy Frick, gardien grenat.

…et les Servettiens s’étaient déjà entraînés sur ce même terrain synthétique de Florimont au cours de ces derniers jours.