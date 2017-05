A six journées de la fin de Super League, Lausanne reçoit Saint-Gall au Stade Olympique de la Pontaise ce dimanche. L’objectif est simple pour la formation lémanique : montrer son vrai visage de battant.

Tourner la page et repartir de l’avant. Les Bleus et Blancs devront montrer un tout autre visage dimanche à la Pontaise. Pour cette rencontre face à Saint-Gall, le milieu de terrain lausannois retrouvera la plupart de ses cadres.

En effet, Andrea Maccoppi et Alexandre Pasche sont de retour de suspension et Musa Araz revient enfin de blessure. Victime d’une grave entorse de la cheville le 26 février dernier contre Sion, le Fribourgeois s’entraine normalement avec ses coéquipiers depuis dimanche dernier, non sans quelques précautions.

Musa Araz avait assisté, impuissant, depuis les tribunes au match contre Vaduz. Après discussions entre staff et joueurs suite à cette défaite mortifiante, l’orage est passé et l’envie de décrocher trois points contre Saint-Gall est bien là.

Fait marquant de la rencontre du week-end dernier, les sifflets survenus très tôt depuis les tribunes du Stade Olympique.

Si le coach vaudois Fabio Celestini ne remet pas en cause ces réactions du public, il rappelle tout de même que le LS restera fidèle à sa philosophie de jeu, tant qu’il sera sur le banc de l’équipe néo-promue en Super League.

Au classement du championnat, Lausanne compte 30 points, c’est quatre de plus que la lanterne rouge Vaduz et un de moins que son adversaire du jour saint-gallois. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à la Pontaise à 13h45.