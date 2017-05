Le troisième match des play-offs entre Union Neuchâtel et les Lions de Genève (78-77) joué samedi a laissé des traces: deux joueurs blessés chez les Genevois et pas des moindres. Leur entraîneur Jean-Marc Jaumin propose d’expulser les joueurs, auteurs de mauvais gestes.

Les Lions de Genève retournent mardi soir à Neuchâtel pour le quatrième acte des quarts de finale des play-offs. Un quatrième rendez-vous dont les basketteurs du Grand-Saconnex se seraient bien passés. Battus d’un seul point samedi, ils ont raté une belle occasion de se qualifier en trois matches pour les demi-finales.

Mais Jean-Marc Jaumin a d’autres raisons d’être en colère. Des joueurs aussi importants que le virtuose du tir à trois points, Marko Mladjan et le meneur de jeu Chaz Williams ont été blessés à cette occasion: le premier a d’ores et déjà dû déclarer forfait pour l’acte IV, alors que la présence du second est très incertaine. Le coach des Lions qui s’est exprimé juste avant le dernier entraînement précédant le match lundi soir à la Salle du Pommier, propose d’appliquer aux basketteurs, certaines règles existant en football.

Photo: © Sven de Almeida (archives) tous droits réservés par Swiss Basketball