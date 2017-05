En hockey sur glace, la Suisse affronte la France mardi soir. Troisième match de la phase de groupes du Mondial.

Un derby mardi soir à Paris. Suisse – France. Match de la phase de groupes du championnat du monde. La Suisse qui, avec 5 points sur 6 possibles après deux rencontres, peut faire un pas vers les quarts de finale en cas de victoire.

Suisse – France, c’est – au-delà du classement – une partie toujours particulière. Surtout pour les « Bleus » et les joueurs romands. Mais pas seulement:

La France, elle, évolue avec ses routiniers – Huet et Meunier en particulier – ainsi que ses jeunes talents évoluant en Amérique du Nord et dans quelques uns des meilleurs championnats européens. Son potentiel est grand. De plus, elle a toujours su conserver un esprit de groupe remarquable:

Propos recueillis par Nicolas Emmenegger.