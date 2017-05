Les conditions atmosphériques n’ont pas empêché les paires suisses et étrangères faire étalage de tout leur talent…

Malgré la pluie et le vent durant les trois premiers jours (le soleil n’ayant véritablement brillé que dimanche), le beach volley était à l’honneur en fin de semaine à Genève… Le public présent depuis jeudi à la Rotonde du Mont-Blanc a pu assister à des matches d’un très haut niveau notamment la première demi-finale féminine jouée samedi.

Autre atout pour la Cité de Calvin : ce tournoi réunissant l’élite suisse et de très bonnes équipes étrangères constitue un excellent moyen de favoriser la pratique de cette discipline particulière du volleyball.

Au chapitre des résultats, l’étape genevoise du beach tour a été remportée par le duo brésilo-suisse Mirco Gerson – Michiel Zandbgergen, alors que Sébastien Chevallier et Alexei Strasser ont terminé au troisième rang côté masculin.

Chez les dames, victoire de Sandra Ittlinger et Teresa Mersmann. La paire allemande est venue à bout des Slovaques Natalia Dubovcová et Andrea Štrobová en trois manches (16-21 21-18 15-9). Les Suissesses Taryn Sciarini et Muriel Grässli ont pris la troisième place grâce à leur victoire en deux manches (21-12 21-14) face à une autre paire helvétique, Ines Egger et Selina Marolf.

Photo: Adrian Knecht.