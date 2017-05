Les Grenats qui ont failli battre le FC Zurich devant son public mercredi: ils retrouvent le niveau de jeu qui étaient le leur durant leur série de dix matches sans défaite. Ils semblent mûrs pour remporter à nouveau les trois points dimanche (15h) à la Praille contre Wohlen…

Cinq matches consécutifs sans victoire : la série s’est encore prolongée cette semaine pour Servette…

Pourtant, les Grenats ont livré une excellente partie à Zurich mercredi soir face au leader de Challenge League (1-1). S’ils n’ont obtenu qu’un seul point, ils semblent bien avoir retrouvé leur meilleur niveau. Reste à savoir ce qu’il leur a manqué pour gagner, car les joueurs de Meho Kodro auraient pu faire mieux et pas seulement après l’ouverture du score.

Mais même si tout n’a pas été parfait, Servette a bien défendu n’encaissant qu’un seul but et sur penalty qui plus est…

Face à Wohlen, Servette semble mûr pour renouer avec la victoire devant leur public…

Photo: © Augusto Tomassetti (Geneva Sport & Event Pictures/archives)