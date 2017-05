Les joueurs de l’ancien Servettien Sébastien Fournier se sont nettement inclinés face au FC Bâle (0-3) lors de la 92e finale de la Coupe de Suisse jeudi au Stade de la Praille malgré la présence de 26’500 spectateurs dont les trois-quarts étaient supporters du FC Sion!

La série victorieuse du FC Sion en finale de la Coupe de Suisse a pris fin après 13 succès consécutifs sur un laps de temps s’étalant sur plus d’un demi-siècle. Les Sédunois n’ont jamais trouvé la solution jeudi face au FC Bâle. Les buts rhénans ont tous été marqué en seconde mi-temps : l’Argentin Matías Delgado (47e) l’Ivoirien Adama Traoré (62e) et le défenseur de l’Equipe de Suisse Michael Lang (88e) ont trouvé le chemin des filets sur le gazon de la Praille. Ce revers cuisant s’explique surtout par un enchaînement de circonstances défavorables, en tous cas si on en croit Sébastien Fournier, l’entraîneur du FC Sion.

Dans le camp des vainqueurs, un joueur se réjouissait tout particulièrement, même s’il n’a pas joué : Kevin Bua ! Déjà vainqueur du trophée Aurèle Sandoz l’an dernier avec le FC Zurich, il a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès. Lancé par Sébastien Fournier précisément alors que Servette venait de connaître la relégation en Challenge League il y a quatre ans, le demi offensif genevois a rapidement gravi les échelons pour arriver au sommet de la hiérarchie du football suisse…

Déjà champion de Suisse depuis fin avril, les Rhenans réalisent ainsi le doublé Coupe-Championnat. Une fin en apothéose pour l’entraîneur Urs Fischer, comme pour le président Bernhard Heusler, qui, tous deux, quittent le club au terme de cette saison… Pour le dirigeant bâlois, remporter la Coupe de Suisse a une saveur toute particulière.