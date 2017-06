« Alan Roura, l’aventure au bout du rêve ». C’est le titre du film qui retrace le récent Vendée Globe disputé par le marin genevois.

Alan Roura, 24 ans, plus jeune concurrent de l’histoire de cette mythique course autour du monde en solitaire. Il a passé 105 jours en mer, parcourant plus de 52’000 km tout en traversant 4 océans.

D’une durée de 64 minutes, cette « aventure au bout du rêve » est aussi un condensé des diverses émotions vécues par le marin genevois sur son bateau:

« Alan Roura, l’aventure au bout du rêve ». Film qui sera projeté jeudi 1er juin à 20h30 à Nyon au Cinéma Capitole. Rendez-vous sinon vendredi 2 juin au Cinéma CityClub de Pully. Séances à 19h et 21h.

Le Vendée Globe, un film. Quelles sont désormais les prochaines aventures pour Alan Roura et son équipe ?

www.alanroura.com

Crédit photo: © Christophe Breschi