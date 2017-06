Titularisé depuis le début du second tour par Meho Kodro, Boris Cespedes s’est lié pour trois ans de plus avec les Grenats.

Il y a ceux qui partent et ceux qui restent…

Miguel Rodrigues, va quitter les footballeurs grenat pour l’Oberland bernois… Le défenseur central évoluera en effet en Super League avec Thoune dès la saison prochaine. Boris Cespedes, au contraire, a signé un contrat de trois ans avec Servette. Après un parcours fait de haut et de bas, il a conquis une place de titulaire à mi terrain dans le onze de Meho Kodro depuis le début du second tour en février.

Tout ça, après avoir débuté la saison avec la deuxième garniture du SFC…

Intégré à la première équipe du SFC voilà quatre ans déjà, il a évolué avec Etoile Carouge à deux reprises au second tour avant d’être incorporé aux moins de 21 ans…

Comment a-t-il vécu ces changements successifs ?

Âgé de 22 ans, le demi grenat évolue dans 1 registre autant défensif qu’offensif. Pourtant, il était avant-centre à ses débuts avec la première équipe.