Pour avoir manqué de mordant, les Lions de Genève s’inclinent (64-78) face à Monthey mardi soir à la Salle du Pommier. Les deux équipes sont à égalité (2-2) dans la finale des play-offs.

Les Lions avaient-ils faim? C’est la question qu’on peut se poser après le quatrième match de la finale des play-offs de LNA… Ayant pris l’avantage sur les Sangliers bas-valaisans, ils avaient l’occasion de distancer leurs adversaires dans la série. Ce sont au contraire les visiteurs ont pris le dessus dominant les trois quarts du match avant de connaître une baisse de régime en fin de partie. On a même cru un instant que les basketteurs du Grand-Saconnex allaient subir une correction. Menés de 27 points à un peu plus de dix minutes de la fin, ils ont cependant tenté une remontée dont ils ont le secret. Mais cette fois-ci, leurs adversaires tenaient leur os et ils n’allaient plus le lâcher. De quoi susciter des regrets chez les joueurs de Jean-Marc Jaumin…

« Nous avons joué comme des moutons »

Pour l’entraîneur des Lions, il ne fallait pas chercher trop loin: à ses yeux, certaines statistiques sont particulièrement révélatrices.

Photo: © Gill Botelho-Ferguson tous droits réservés par Swiss Basketball