La REGA est toujours plus sollicitée. La Garde aérienne suisse de sauvetage a réalisé 15’093 missions en 2016 (+0,3%).

C’est 40 missions de plus qu’en 2015. Une augmentation avant tout due aux patients transportés par les avions-ambulances de la REGA. Ils étaient 858 en 2016, contre 820 un an plus tôt. Une hausse que nous commente le Professeur Christian Kern, Vice-Président du Conseil de Fondation de la REGA:

Dans le même temps, le nombre d’interventions en hélicoptère pour la REGA a légèrement baissé. Moins 1,2% l’année dernière, à 11’055. La base de Lausanne a, elle, réalisé plus de missions: +2% à 798 vols, répartis à parts égales entre interventions de toutes sortes et transferts de patients. Le détail avec Werner Marty, Pilote et Chef de la base REGA de Lausanne:

À Genève, la base REGA-HUG a réalisé 396 missions en 2016. Un chiffre en baisse de 4,2% par rapport à 2015. Explications de Bertrand Tornay, Pilote et Chef de la base genevoise:

Notez que de nouveaux hélicoptères et avions viendront compléter la flotte de la REGA ces prochains mois.