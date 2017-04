25 stations de ski romandes se rassemblent autour d’un abonnement saison commun.

Le forfait « Magic Pass », en vente dès ce mardi, donnera accès l’hiver prochain à plus de 1’000 km de pistes à travers 5 cantons : Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Valais et Jura. Parmi les destinations concernées, six stations vaudoises : Leysin, Les Diablerets, Villars-Gryon, Les Mosses, La Lécherette et Château-d’Oex.

Le forfait sera vendu au prix d’appel de 359 francs pour les adultes et 249 francs pour les enfants. Plusieurs milliers d’abonnements seront écoulés avant que les tarifs n’augmentent en fonction de la demande, selon le modèle des billets d’avion.

Objectif de ce forfait unique : ramener les gens à la montagne. Pierre Besson, directeur des Remontées de Villars-Gryon-Diablerets

Les stations se sont regroupées au sein d’une coopérative baptisée « Magic Mountains ». Certains poids lourds comme les 4 Vallées ou les Portes du Soleil ont refusé de participer à l’opération. Sébastien Travelletti, Président de Télé Anzère SA

Informations sur www.magicpass.ch