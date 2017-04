« En avril, ne te découvre pas d’un fil » ! Le proverbe n’aura jamais fait autant sens ces derniers jours en Suisse.

Après le temps quasi estival du week-end de Pâques, c’est une masse d’air polaire qui a pris le relais avec, en plus, de la bise. Conséquences : des températures négatives ce jeudi matin 20 avril au réveil, avec -5 degrés à Viège, -4 à Aigle et Villars-Thiercelin ou encore -3 à Fribourg. En montagne, le mercure a flirté avec les -20 degrés. Il n’avait pas fait aussi froid au mois d’avril depuis 1997 dans certaines régions du pays ! Et problème : les cultures de toutes sortes souffrent en plaine. Nicolas Borgognon, Météorologue à MeteoNews:

Point positif : il devrait faire plus doux ce week-end. Point négatif : ça ne va pas durer… Nicolas Borgognon:

Pour connaître les prévisions de MeteoNews: meteonews.ch