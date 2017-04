Le gel a fait des dégâts ! L’épisode de la semaine dernière a été relativement virulent pour les cultures…

Mais il n’a pas été plus violent que les autres années. Ce qui en fait sa particularité, c’est la douceur du début du mois. Conséquence : les cultures étaient déjà en fleurs, et ce sont elles qui redoutent par-dessus tout le gel. Le canton de Vaud a été un peu plus épargné que le Valais. On en parle avec Olivier Duding, prévisionniste chez MétéoSuisse :

Un nouvel épisode de gel est à prévoir… Dès la nuit de mercredi à jeudi, et pour deux à trois nuits. Olivier Duding :

L’épisode devrait être virulent. Mais certaines plantes sont tout de même encore à risque. Olivier Duding :