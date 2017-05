Des résultats en hausse pour la Loterie Romande en 2016.

Le revenu brut des jeux, en hausse de 5,7%, atteint 398 millions de francs. Le bénéfice net, soit le montant qui sera attribué à l’utilité publique s’élève quant à lui à 216,8 millions. Des résultats qualifiés de réjouissant par la LORO, et qui s’expliquent notamment par l’engouement provoqué par la cagnotte record de 70 millions de francs au Swiss Loto fin 2016.

Jean-Luc Moner-Banet, le Directeur général de la Loterie Romande:

Les jeux à gratter ont aussi contribué aux bons résultats de la LORO en 2016 : il s’en est vendu plus de 111 millions d’unités, contre 105 millions en 2015. Les paris sportifs ont aussi été plus nombreux, avec une hausse enregistrée de 17% à 7,1 millions de paris.

Ces prochains mois, la Loterie Romande va développer sa présence sur les smartphones et autres tablettes. On retrouve le Directeur général de la LORO, Jean-Luc Moner-Banet:

Notez que la Loterie Romande dit « attendre beaucoup » de la nouvelle loi fédérale sur les jeux d’argent. Le texte est actuellement aux Chambres fédérales à Berne.