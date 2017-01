Avis aux intéressés ! La campagne de recrutement pour la session cantonale des jeunes 2017 est lancée dans le canton de Vaud.

L’Etat recherche une centaine de jeunes âgés de 14 à 20 ans pour débattre durant 2 jours en mars prochain. Quatre thèmes ont été retenus pour cette seconde édition : la vie nocturne, la gestion de son argent, Vaud 2035 et la vie privée sur internet. Les propositions votées par le plénum les 11 et 12 mars prochains seront ensuite transmises plus haut.

Créée en 2011, la commission des jeunes est aujourd’hui un partenaire à part entière du monde politique vaudois. C’est en tout cas l’avis de son Président, Alexander Omuku:

Mais au-delà de faire des propositions, la commission et le parlement des jeunes sont des bons moyens pour intéresser ceux qui seront demain les futurs électeurs.

Les intéressés ont jusqu’au 1er mars pour s’inscrire à cette session cantonale des jeunes. Plus d’infos sur cdj-vaud.ch.