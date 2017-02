Grosse frayeur mercredi soir 1er février sur le Lac Léman. Un navire de la CGN a heurté les rochers.

Peu avant minuit, un bateau de la CGN transportant 4 personnes s’est encastré dans la digue du quai d’Ouchy à Lausanne. Personne n’a été blessé, mais l’embarcation a subi d’importants dégâts à la proue. Les précisions de Florence Maillard, chargée de communication à la Police cantonale vaudoise:

Notez que les opérations de dépannage et de remorquage du navire se sont poursuivies jusqu’à tôt ce matin. Enfin, la préfecture et le service des automobiles et de la navigation ont été avisés de cet accident.