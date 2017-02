Le Conseil d’Etat vaudois est prié d’agir pour une presse de qualité. Le Grand Conseil a adopté ce mardi par 89 voix contre 27 et 16 abstentions une résolution émanant du député vert Vassilis Venizelos.

Le texte avait été déposé en réaction à la disparition du magazine l’Hebdo. Il demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour préserver et promouvoir une presse riche et diversifiée. Lors du débat, la députée UDC Fabienne Despot a mené une attaque frontale contre des médias « bien-pensants », qui n’auraient pas compris que les temps changeaient. Pour la députée, un soutien ne servira à rien :

Un peu plus tôt, les députés socialistes Valérie Induni et Alexandre Démétriadès ont déposé un postulat demandant au gouvernement d’étudier un soutien financier direct ou indirect aux différents médias romands. La question de l’aide directe a suscité un certain effroi à droite. Valérie Induni tient à rassurer :

Pour sa part, le conseiller d’Etat Philippe Leuba a plaidé pour une action conjointe avec Genève sur ce dossier. Il rappelle aussi que la problématique dépasse le simple gouvernement vaudois :

Philippe Leuba a par ailleurs annoncé que les dirigeants du groupe Ringier Axel Springer viendraient prochainement à Lausanne. Le Conseil d’Etat vaudois avait demandé une rencontre après l’annonce de la fin de l’Hebdo.