Le canton de Vaud et la ville de Lausanne s’associent pour lutter contre le bruit routier en milieu urbain.

Dans le cadre d’un projet national, ils vont mener une expérience pilote sur deux tronçons de la capitale vaudoise : l’avenue de Beaulieu et l’avenue Vinet. Dès ce printemps et durant la nuit, la limitation de vitesse sera réduite de 50 à 30km/h. Objectif : mesurer l’impact sur la réduction du bruit et le confort des riverains. La conseillère d’Etat en charge des infrastructures, Nuria Gorrite

L’analyse des données récoltées permettra d’évaluer l’intérêt de la démarche. La mesure sera effective dès le printemps entre 22h et 6h du matin. Cette expérience pilote doit durer jusqu’à l’automne 2017.