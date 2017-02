Le Canton de Vaud aura ses nouveaux outils pour lutter contre la pénurie de logements, grâce à la LPPPL.

La LPPPL, la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif a été acceptée dimanche 12 février 2017 par plus de 55% des votants. Issu du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, le texte cantonal doit donc permettre de lutter contre la pénurie de logements et offrir des loyers abordables. Le tout avec de nouveaux outils, dont le droit de préemption pour les communes, comme Lausanne. Les précisions du Syndic, Grégoire Junod:

Le Conseil d’Etat, par la voix de Béatrice Métraux, a promis une mise en œuvre rapide de la LPPPL.