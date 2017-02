Un pas de plus pour le futur pôle muséal à Lausanne, désormais appelé Plateforme 10.

Après la pose de la première pierre du Musée cantonal des beaux-arts près de la gare en octobre dernier, le Conseil d’Etat vaudois a validé ce mardi 14 février le crédit de construction pour la phase 2 du projet. À savoir 51 millions de francs pour le bâtiment qui accueillera les Musées du MUDAC et de l’Elysée. Et 11 millions pour les aménagements extérieurs du site et la mobilité douce. Un crédit d’étude de 100’000 francs sera aussi destiné à étudier la future affectation de la Maison de l’Elysée. Explications du Conseiller d’Etat en charge des constructions, Pascal Broulis:

Le gouvernement demande aussi la création de fondations de droit public pour les deux musées. Une sécurité de l’emploi pour les collaborateurs de ces institutions. Mais pas seulement. Anne-Catherie Lyon, Conseillère d’Etat en charge de la culture:

Le Conseil d’Etat vaudois va aussi engager des études afin d’étudier les futures affectations du Palais de Rumine, qui verra partir le Musée Cantonal des Beaux-Arts, et de la Maison de l’Elysée, qui verra elle aussi son Musée de la photo déménager. Explications du Conseiller d’Etat en charge des constructions, Pascal Broulis:

Le Grand Conseil devra encore se prononcer sur ces crédits de construction. Si tout se passe sans encombre, l’inauguration des nouveaux musées du MUDAC et de l’Elysée aura lieu en 2021.

Source illustration: afasiaarchzine.com