À Lausanne, l’eau est bonne ! C’était le message des autorités mercredi lors de leur point presse annuel sur la qualité de l’eau.

Le réseau de la ville distribue environ 30 milliards de litres d’eau portable par an à 18 communes. Pour contrôler la qualité, 10’000 échantillons et plus de 50’000 analyses ont été menées en 2016. Les résultats sont positifs selon le municipal Pierre-Antoine Hildbrand.

En parallèle, la ville intensifie sa lutte contre les micropolluants. 300 substances sont suivies. Des chantiers sont aussi en cours pour améliorer le traitement de l’eau. Sébastien Apothéloz, chef du service de l’eau.

Vous pouvez retrouver les informations sur l’eau consommée, par secteur d’habitation, sur www.lausanne.ch/eau