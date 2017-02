Dans le canton de Vaud, l’Alliance du Centre lance sa campagne pour les élections cantonales.

Elle vise le Conseil d’Etat avec ses deux candidats. Sylvie Villa, notamment entrepreneuse et Présidente des Femmes PDC. Et Serge Melly, syndic de Crassier et député Vaud Libre au Grand Conseil. Le but de cette alliance : faire entendre les différentes voix du Centre, et consolider sa place dans la politique vaudoise. Les explications d’Axel Marion, Président du PDC :

Premier tour des élections cantonales vaudoises, le dimanche 30 avril prochain.