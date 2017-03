Le Château de La Sarraz va pouvoir sortir la tête de l’eau. Canton de Vaud et Commune de La Sarraz vont soutenir financièrement la Fondation qui gère le lieu. Le Château est donc sauvé.

1’600’000 francs seront injectés à fonds perdus, à parts égales par la Commune de La Sarraz et le Canton de Vaud. Cette subvention doit permettre au Château et à son musée, fermés aux visites depuis maintenant 3 ans et enlisés dans les dettes, de rouvrir.

José Redard, Président de la nouvelle Fondation du Château de La Sarraz…

La Commune de la Sarraz va aussi racheter pour 1’200’000 francs le Majorat du Château. De quoi redonner un peu d’air aux finances de la Fondation qui essuie une perte d’environ 100’000 francs chaque année. Mais rien n’a été simple. C’est le Conseil d’Etat qui a dû enjoindre la Commune à s’impliquer davantage dans le Château et à rejoindre la commission des finances. Le Vice-Syndic de La Sarraz, Daniel Develey:

De son côté, le Conseil d’Etat vaudois a donc décidé de soutenir à hauteur de 800’000 francs le lieu. Mais avec des conditions bien précises. Le Ministre des finances, Pascal Broulis:

Mais pas question pour autant que Vaud reprenne à sa charge l’exploitation complète de l’édifice. C’est irréaliste selon le Conseiller d’Etat en charge des finances et des bâtiments, Pascal Broulis:

Notez que l’Etat de Vaud versera son aide de 800 mille francs en trois tranches, d’ici 2020. La Commune de la Sarraz a été enjointe par le Conseil d’Etat, à rejoindre la commission des finances du Château.