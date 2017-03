À Lausanne, la cité hospitalière pourra former davantage de professionnels de la santé.

Le Conseil d’Etat a inauguré ce lundi deux nouveaux auditoires situés en sous-sol de l’ancienne policlinique médicale, rue César-Roux. Creusés dans la molasse, ils se superposent l’un à l’autre, dans une sorte de caverne. Ces auditoires sont destinés à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL. D’une capacité de 250 places chacun, ils participent au développement des infrastructures du CHUV et de l’UNIL. Objectif : former plus de médecins. La conseillère d’Etat en charge de la formation, Anne-Catherine Lyon

Les deux nouvelles salles ont ouvert leurs portes en début d’année. Le coût total de cette réalisation atteint 10,15 millions de francs, dont près de 8 millions à la charge de l’Etat et plus de 2 millions de subvention fédérale.